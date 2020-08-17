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شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش على الاشتراطات والإجراءت الصحية بكافتريات الشاطئ في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت لجنة مشكلة من إدارات حى الشرق وإدارة الشاطئ ومراقبة الأغذية والشباب والرياضة والتفتيش في بورسعيد، بالمرور على كافتريات الشاطئ بنطاق حي الشرق، لمتابعة الإجراءات الصحية والتأكد من سلامة المواد الغذائية والمشروبات بالكافيتريات.
وأسفرت المتابعة عن تحرير محاضر بيئة للمخالفين كما تم التنبيه على العاملين بالكافيتريات باستخراج شهادات صحية.
تأتى هذه الأعمال في إطار المرور المستمر لمتابعة تنفيذ التعليمات والاشتراطات في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
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