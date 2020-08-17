شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم تمريض مستشفيات جامعة بنها لجهودهم في مواجهة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، عددا من أطقم التمريض بمستشفيات بنها الجامعية الذين انضموا إلى الصفوف الأولى في الطاقم الطبي بمستشفيات العزل لمواجهة جائحة كورونا تقديرا لما بذلوه من جهد في مواجهة فيروس كورونا والسيطرة عليه.

شارك في حفل التكريم الدكتور طارق العيسوي، مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد شاكر، نائب المدير، ورئيسة التمريض.

ووجه «القاضي» كلمة لأبناء التمريض المُكرَمين، أعرب فيها عن شكره وتقديره لما تم بذله من جهد لمواجهة كورونا، مؤكدًا أنه «لولا دورهم الكبير وتفانيهم في العمل بالإخلاص وتعاونهم مع الطاقم الطبي لما ظهرت هذه الصورة المشرفة».

تكريم اطقم التمريض بمستشفى جامعة بنها

تكريم اطقم التمريض بمستشفى جامعة بنها

تكريم اطقم التمريض بمستشفى جامعة بنها

تكريم اطقم التمريض بمستشفى جامعة بنها