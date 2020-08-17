شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأنفاق: ثمن تذكرة المترو بعد الزيادة لا تغطي المصروفات السنوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن أسعار المترو الجديدة 5 و7 و10 جنيهات والتذكرة الأكبر بـ39 محطة تشمل خطين أو 3 خطوط.

وأوضح والي، خلال مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الهيئة تدعو المواطنين الذين يواظبون على ركوب المترو لعمل الاشتراكات حيث يتم منح تخفيض يصل إلى 57% عن قيمة التذاكر يبدأ من 44% للفئة الأولى وتصل لـ57% لأكبر رحلة.

وأضاف أن الاستثنئات موجودة للطلبة وأسر الشهداء فالطالب يدفع 41 جنيها كل 3 شهور ليحصل على خصم يصل لـ97%، مشيرا إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون على التذكرة بـ50 قرش وفي الاشتراك تصل لـ15 قرش بتخفيض يصل إلى 98.8%.

وأشار إلى استثناء كبار السن أيضا، حيث يحصلون في الاشتراك على تخفيض 90% ويدفعون 135 جنيها فقط.

وأكد والي أن ثمن التذكرة حتى الآن لا يغطي مصاريف المترو، فالدخل من التذاكر 2 مليار جنيه سنويا، والمصروفات 4 مليارات جنيه للحفاظ على الخدمة، لافتا إلى ان تكلفة إنشاء الخط الجديد للمترو 97 مليار جنيه.

وأوضح أن التوجيهات كانت صريحة بالارتفاع بمستوى الخط الأول والثاني ليواكب مستوى الخط الثالث، وتم شراء قطارات وتطوير الفشارات وتغيير بوابات الدخول، والخطة المقبلة شراء 32 قطارا جديدا للخط الأول ورفع كفاءة 23 قطارا بالخط الأول وتطوير المحطات ونظم الإشارة، مع وجود خطة لجذب أصحاب السيارات الخاصة بوجود ساحات انتظار في كل المحطات.

وختم أن الهيئة رصدت ردود أفعال جيدة اليوم بعد افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث وجودة الخدمة، مؤكدا أن كل محطة في خطوط المترو تحتوي على 65 كاميرا مراقبة وأن محطة عدلي منصور يتم بها تجربة بوجود جهاز لقياس درجة الحرارة.

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وأكد أن المقاولون العرب وأوراسكوم قاما بتنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث، مشيرا إلى أن وزير النقل يعلن عن التحالف المصري الذي سيبدا العمل في الخط الرابع من حي الأشجار للرحاب وسيتكلف العمل فيه 70 مليار جنيه، والمرحلة الأولى من حي الأشجار للملك الصالح ستتم نفقي تحت الأرض ويستغرق العمل في المرحلة الأولى 3 سنوات.