شكرا لقرائتكم خبر عن تعلية المبنى الرئيسي بـ«هندسة طنطا» 3 أدوار بتكلفة 130 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الاثنين، تعلية المبنى الرئيسي بكلية الهندسة بتكلفة 130 مليون جنيه، وذلك بإضافة 3 أدوار جديدة لخدمة العملية التعليمية والبحثية. جاء ذلك خلال زيارته لكلية الهندسة لمتابعة الأعمال الجارية بالمشروع، برفقة الدكتور الرفاعي مبارك، نائب ئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حسين، وكيل كلية الهندسة واستشاري المشروع. وأوضح الدكتور عماد عتمان أنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع بما يضمن دخوله الخدمة نهاية العام الحالى، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل 3 أدوار جديدة تضم 56 فصلا دراسيا، و24 غرفة لأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب 4 مدرجات وصالات للرسم الهندسي و6 مصاعد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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