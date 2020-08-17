شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات في حي المناخ ببورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع الدكتور منصور بكرى، رئيس حي المناخ، استمرار الحملات المكبرة لرفع الاشغالات والمخالفات من مناطق الحى. وقامت الحملة بالمرور بامتداد شارع النصر، وتم رفع العديد من الاشغالات والمخالفات والفروشات المخالفة الموضوعة بنهر الطريق. وتمت إزالة الباعة الجائلين والتحفظ على عربات يد وبنوك خشبية، كما قامت الحملة برفع الاشغالات بمحيط سوق الخضروات بجوار قصر الثقافة لفتح الطريق ومنع التكدس المرورى. وقامت الحملة بالمرور بامتداد شارع ستلين جراد وشارع كسرى وشارع الأمين، وتم رفع وإزالة العديد من الاشغالات والمخالفات والحواجز والباعة الجائلين. تأتى هذه الحملة استكمالا للحملات المستمرة التي تتم بكافة المناطق بنطاق حي المناخ لمتابعة وإزالة كافة المخالفات و الاشغالات من نهر الطريق لمنع التكدس المرورى وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية والقضاء على العشوائيات. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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