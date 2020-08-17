شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع الخبز المدعم المنصرف بالبطاقات التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة تكلفة انتاج جوال الدقيق الى خبز مدعم لاصحاب المخابز من 213 جنيها الى 265 جنيها للچوال، على ان يظل سعر الرغيف المدعم ثابت للمواطن وهو 5 قروش، حيث حرصت الوزارة على زيادة التكلفة لاصحاب المخابز بما يضمن احتساب تأمينات اجتماعية للعاملين بالمخابز وتتحملها وزارة التموين نيابة عن أصحاب المخابز لضمان مد مظلة التأمينات الإجتماعية للعاملين فى المخابز وحماية الحقوق التأمينية لهذه الفئة الهامة من المجتمع وتشجيعاً لاستقرار حياتهم الاجتماعية وزيادة قدراتهم الإنتاجية.

فيما يتم انتاج 3 أنواع من الخبز المدعم أنواع من الخبز وهما الرغيف " الماو الطرى " الذى يتم وضع الخبز وهو عجين فى الطارلة على "ردة" قبل الطهى فى الفرن، وانتاج خبز "الماو الملدن" ويتم وضع آيضا الخبز وهو عجين فى الطاولة على "ردة " قبل الطهى ولكن هذا النوع من الخبز " ملدن "، ويتم آيضا انتاج نوع ثالث وهو الخبز "المجرى"، حيث يتم وضع هذا الخبز وهو عجين فى الطارلة على دقيق بدلا من "الردة " وهذا النوع من الخبز يتم إنتاجه فى غالبية المحافظات الساحلية التى يميل المواطنين فيها إلى ذلك.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت أنه بناءً على مطالب عديدة وردت لوزارة التموين من الشعبة العامة للمخابز تم عقد لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوي الجمهورية، وتم الاتفاق على إعادة احتساب التكلفة، لترتفع من 213 جنيها الى 265 جنيها للچوال الواحد، وزيادة التكلفة تشمل احتساب الزيادات التي طرأت فى الغاز أو السولار او أجور العمالة والتي نادى بها كثيراً اصحاب المخابز، وكذلك حرصت الدولة ممثلة فى وزارة التموين على زيادة التكلفة بما يضمن احتساب تأمينات اجتماعية للعاملين بالمخابز وتتحملها وزارة التموين نيابة عن أصحاب المخابز لضمان مد مظلة التأمينات الإجتماعية للعاملين فى المخابز وحماية الحقوق التأمينية لهذه الفئة الهامة من المجتمع وتشجيعاً لاستقرار حياتهم الاجتماعية وزيادة قدراتهم الإنتاجية.

وكذلك اعادة احتساب معدل انتاجية الچوال لينتج كميات أزيد من الخبز لترتفع الى 1450 رغيف بدلاً من 1250 رغيف فى الچوال الواحد، والجدير بالذكر أن زيادة أعداد الأرغفة المنتجة من كل چوال طبقاً للتعديلات الأخيرة سيؤدي الي زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة لضمان بيع الحصة المسندة اليه يومياً وبما يضمن انتاج رغيف خبز مدعم يليق بالمواطن المصري خاصة مع قيام وزارة التموين باصدار توجيه وزاري بتشديد العقوبات علي المخابز المخالفة لمواصفات وضوابط رغيف الخبز المدعم.

Advertisements

كما تم الإتفاق على توحيد الأوزان لما هي عليه الآن فى كافة اصناف الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو) لتكون كلها ذات وزن واحد وقطر واحد لضمان احكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات ،مع تشديد الرقابة من جانب الوزارة على كافة المخابز ورفع درجة التوعية لديهم بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة واللازمة لإنتاج الرغيف البلدى المدعم مع تطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين وحال تكرار المخالفات سيتم توقيع عقوبات وغرامات أكبر.

كما تم التأكيد على الحفاظ على سعر رغيف الخبز للمواطن المصري بـ5 قروش على بطاقة التموين وعدم المساس بسعره، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين فرق التكلفة والتى تصل لأكثر من 50 قرشا فى الرغيف الواحد، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المخصصة له يومياً بعدد 5 أرغفة للفرد الواحد فى اليوم، ويعاد النظر فى هذه التكلفة كل بداية عام مالى أو كلها اقتضت الحاجة او الضرورة.

كانت وزارة التموين والتجاره الداخليه قد قررت بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم إضافة إلي تحديد وزن الرغيف البلدي المدعم ، وحدد القرار الوزاري والذي حدد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم ب 265 جنيها للمخابز المستخدمة السولار في عملية الإنتاج بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيها للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم وثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تحديد وزن الرغيف 90 جراما بدلا من 110، مع زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا.