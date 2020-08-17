فيديو.. الهزار أخرته مرار.. قصة طفل أصيب بشلل رباعي بعد سقوطه فى "عجانة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "هزارك تقيل".. كلمة تسببت فى إصابة طفل بالصف الثالث الإعدادى بشلل رباعى، بعد أن وجهها لشاب فى سن الخامسة والثلاثين ويعمل معه فى نفس المخبز، والذى لم يجد ردة فعل على كلمة الطفل إلا أن حمله وقذف به فى ماكينة "العجانة" بالمخبز وضغط على زر التشغيل وتركه يصارع الموت وغادر المكان وكأن شيئا لم يكن. Advertisements

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