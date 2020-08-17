شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تؤكد تكلفة الرغيف 67 قرش ..والسعر ثابت للمواطن بـ 5 قروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ مديريات التموين والتجارة الداخلية ،غدا الثلاثاء ، تطبيق قرار تحديد تكلفة إنتاج جوال الدقيق لأصحاب المخابز مع الالتزام بالمواصفات القياسية لوزن الرغيف البلدي المدعم 90 جرام ، مؤكدة أن التكلفة الفعلية للرغيف تصل لما يقرب من 67 قرش ، ويصرف للمواطن بـ 5 قروش وسيظل السعر ثابت كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا ، موضحة أن سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ 265 جنيه للمخابز المستخدمة السولار في عملية الإنتاج بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيه للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم .

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وقالت الوزارة ، لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم للمواطن وسيظل بـ 5 قروش للمقيدين على بطاقات التموين والذين يقرب عددهم من 71 مليون مواطن ، وسبق أن أصدرت وزارة التموين والتجاره الداخلية ، قرار بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم إضافة إلي تحديد وزن الرغيف البلدي المدعم ، وحدد القرار الوزاري ، سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم ب 265 جنيه للمخابز المستخدمة السولار في عملية الإنتاج بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيه للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم .

‎وتم ثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما ، أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا ، ‎ونص القرار أيضا على أن المخبز الذي يحصل على 10 أجولة يومياً تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال والمخبز الذي ينتج 20 جوالا يتم التأمين على 10 عمال .