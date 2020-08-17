شكرا لقرائتكم خبر عن "المهندسين" تعد نموذجا لسلامة المنشأ غير قابل للتزوير فى قانون التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء مهندس هشام أبو سنة نقيب مهندسى القاهرة وعضو اللجنة المركزية لقانون التصالح بنقابة المهندسين، إن دور نقابة المهندسين، إحكام مزاولة المهنة مع المكاتب الاستشارية، وتم بناء على إجراءات اتخذتها النقابة بإعداد نموذج لسلامة المنشأ غير قابل للتزوير طبقا للقانون، مؤكدا أن دور نقابة المهندسين في حماية قانون التصالح نابع من كونها استشاريا للدولة، وبناء عليه تقوم النقابة بإعمال القوانين اللازمة لإحكام مزاولة مهنة الهندسة في مصر، وتفعيل دور المكاتب الاستشارية والمهندسين الاستشاريين القائمين على هذا الدور بإحكام كامل.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه تم اختيار خيرة المهندسين في النقابة لتشكيل لجان البت الفني في المحافظات على مستوى الجمهورية، وهذه اللجان دورها البت فى ملفات التصالح والتأكد من سلامتها خصوصا سلامة المنشأ طبقا للقوانين المنظمة لأعمال مزاولة مهنة الهندسة، للمحافظة على الثروة العقارية والمحافظة على سلامة المواطنين.

وأشار إلى أن تم التوجيه للمكاتب الاستشارية كل فيما يخصه، ولكل مهام يقوم بها منفردا دون غيره، مؤكدا أن سلامة المنشأ هو الأهم، والمهندس المنوط به هذا الدور لا بد أن يكون تخصصه تصميم منشآت خرسانية، ليخرج التقرير الذى يحمى العقار وسلامة المواطنين.