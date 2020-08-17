شكرا لقرائتكم خبر عن 190 ألف حقيبة أدوية من «الصحة» لحالات العزل المنزلى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: 190 ألف حقيبة أدوية من «الصحة» لحالات العزل المنزلى.







190 ألف حقيبة أدوية من «الصحة» لحالات العزل المنزلى.. الحكومة تناقش اقتراحات بدء الدراسة العام المقبل فى ظل أزمة كورونا.. ورئيس الوزراء يشدد على استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. وزيرة الصحة: لجنة قومية للإشراف على أبحاث اللقاحات.. والتعليم العالى: عودة العمليات تدريجيا والإبقاء على مستشفيات العزل حتى بداية سبتمبر 190 ألف حقيبة أدوية من «الصحة» لحالات العزل المنزلى.. الحكومة تناقش اقتراحات بدء الدراسة العام المقبل فى ظل أزمة كورونا.. ورئيس الوزراء يشدد على استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. وزيرة الصحة: لجنة قومية للإشراف على أبحاث اللقاحات.. والتعليم العالى: عودة العمليات تدريجيا والإبقاء على مستشفيات العزل حتى بداية سبتمبر

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