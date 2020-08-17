فيديو.. تحذير شديد من التعليم للمدارس الدولية: "مافيش دراسة قبل 15 سبتمبر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلهجة تحذيرية أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعدم حواز بدء الدراسة بشكل نظامى "بحضور الطلاب" فى المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة" الدولية" قبل 15 سبتمبر المقبل ويمكن البدء فى الدراسة أون لاين من 1 سبتمبر 2020، مع التشديد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها جهات الاختصاص، بشأن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدرسة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم موافاة المديريات والمدارس بما يستجد من إجراءات فى هذا الشأن، حرصا على حسن سير العلمية التعليمية على أساس من الموازنة بين مصلحة الطلاب التعليمية وسلامتهم الصحية.
في الفيديو التالى نستعرض المزيد من التفاصيل..
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