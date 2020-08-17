شكرا لقرائتكم خبر عن هي تركيا عايزة إيه؟.. هنكشفلك ماذا يدور في عقل ال"قردوغان".. بص العصفورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حلقة جديدة من برنامج "بص العصفورة " تسلط الزميلة هناء أبو العز، الضوء علي مواقف تركيا الاستفزازية للدول المجاورة، والأهداف الحقيقية التى يرغب أردوغان فى تحقيقها، جراء صدامه مع الكثير من الدول ومخالفته القوانين الدولية.

وتشير الحلقة إلى أن قرار تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، له أبعاد سياسية مختلفة عن التى يروجها أردوغان وجماعته كونه نصير للإسلام حسب زعمهم.

وتتحدث الزميلة عن إخفاقات تركيا فى الالتحاق بالاتحاد الأوروبى، بسبب سياسيات أردوغان وحزبه وديكتاتوريته، وعدم التزامه بحقوق الإنسان وأحكام القانون وحرية الإعلام ، حتى مع محاولاته ابتزاز أوروبا بقضية للاجئين.

Advertisements

وتشير الحلقة إلى توجه أردوغان للعالم العربى لتحقيق حلمه ببعث مجد الأمجاد الغابر، وتحقيق الحلم العثمانى وبدأ تحالفات سياسية مع تنظيم الإخوان والإرهابين من ناحية، وترتيبات مع إيران من ناحية ثانية، ومولته قطر من ناحية ثالثة .

كما توضح الحلقة أطماع إردوغان فى الحصول علي الغاز وصدامه مع الدول المجاورة له مخالفا القوانين الدوليه.

ويذاع برنامج بص العصفورة إعداد وتقديم الزميلة هناء أبو العز، الاثنين من كل أسبوع عبر تلفزيون الخليج 365، ومنصات التواصل الاجتماعى التابعة له، وتصوير حسن محمد، ومونتاج نانيس هيكل، وإخراج شادى أبو الحسن.