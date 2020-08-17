شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة ترقص فى الهواء وتحلق فوق "المعازيم" بفرح شعبى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد حفلا شعبيا في أحد المناطق، ظهر فيه راقصة تقدم وصلة رقص أمام الحاضرين بشكل غريب، حيث كانت مربوطة من شعرها فى السقف وتحلق فوق المعازيم.

وأظهرت لقطات الفيديو، الفتاة الراقصة مربوطة من شعرها في سقف، ويتم تحريكها فوق الحاضرين وكأنها تطير في الهواء، إلا أنه لم يحدد مقطع الفيديو المكان الذي نُظم فيه هذا الحفل.

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فتاة ترقص في حفل شعبي (1)

وأثار مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع على منصات السوشيال ميديا، دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الفتاة كانت ترقص بطريقة غريبة ومختلفة.



فتاة ترقص في حفل شعبي (2)



فتاة ترقص في حفل شعبي (3)