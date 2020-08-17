البطريرك إبراهيم إسحق يهنئ "السريان الكاثوليك" لسيامة مطران للقدس والأردن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك ، الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تهنئة إلى البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بمناسبة السيامة الأسقفية لـ " أفرام أنطوان سمعان " ، وبحسب ما ورد فى نص البرقية ، بإسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ صاحب الغبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك بمناسبة السيامة الأسقفية للخور أسقف أفرام أنطوان سمعان، الذي تمت سيامته مطرانًا نائبًا بطريركيًا علي القدس، والأراضي المقدسة، والأردن، فضلًا عن تعيينه من غبطة البطريرك مار أغناطيوس مدبرًا بطريركيًا علي إيبارشية القاهرة، والنيابة البطريركية بالسودان .

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