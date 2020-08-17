شكرا لقرائتكم خبر عن رغيف الخبز المصرى الأرخص فى العالم .. و"التموين" تتعهد بعدم زيادة السعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن البنية الداخلية لوزارة التموين قد بلغت أقصاها وبعدما قمنا بعمل دراسة وجدنا أن هناك عددا من المحافظات تحتاج إلى وجود مراكز تجارية، مشيرا إلى أن الوزارة طرحت عددا من الأراضى للمستثمرين بحق الانتفاع ثم تعود الأرض بعد ذلك وما عليها للدولة، ووجدنا من بين تلك المحافظات محافظة الغربية تحتاج إلى عدد من المشروعات الخدمية، وبلغت حجم الاستثمارات فى المنطقة اللوجيستية بطنطا حوالى 6 مليارات جنيه، وتضم المنطقة 12 نشاطا تجاريا، وتوفر 50 ألف فرصة عمل، موضحا أن هناك 7 مناطق لوجيستية بعدد من المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتابع عشماوى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد والذى تقدمة الإعلامية عزة مصطفى، أنه وردت عدد من المشاكل من بعض المخابز البلدية، وكان الأمر يقتضى خفض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما، وهذا الأمر لا يقلل من جودة رغيف الخبز، مشيرا إلى أن رغيف الخبز تكلفته على الدولة 67 قرشا ويباع للمواطن بخمسة قروش، مؤكدا أنه لا زيادة فى سعر رغيف الخبز على المواطن.

وواصل عشماوى، أن وزن رغيف الخبز فى جميع دول العالم يتراوح من 70 إلى 90 جراما، كما أن سعر الرغيف فى مصر هو الأرخص على مستوى العالم.

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وكانت أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، إضافة إلى وزن الرغيف البلدى المدعم، وحدد القرار الوزارى، الذى حدد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ265 جنيها للمخابز المستخدمة السولار فى عملية الإنتاج بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيه للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعى فى عملية إنتاج الخبز المدعم.

وتم ثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما أى بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا.

ونص القرار أيضا على أن المخبز الذى يحصل على 10 أجولة يومياً تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال والمخبز الذي ينتج 20 جوالا يتم التأمين على 10 عمال.