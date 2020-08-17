شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة " تنظيم دورة تدريبية لمكافحة أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، برنامجا تدريبيا، تحت عنوان : "الاتجاهات الحديثة لمكافحة أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية"، بمديرية الزراعة بمحافظة قنا، تخت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير معهد امراض النبات ، إن البرنامح التدريبي، والذي بدأ أمس، ومن المقرر ان ينتهي الاحد المقبل، يتناول عددا من الموضوعات يأتي على رأسها: أهم الأمراض التي تصيب محاصيل: المانجو، والذرة، والمحاصيل الزيتية والمحاصيل السكرية، وأهم المعاملات الفسيولوجية والحيوية لأمراض المحاصيل البستانية.

وأضاف مدير معهد امراض النبات ،أن البرنامج يستهدف تدريب حوالي 30 متدرب من الفنيين الزراعين و اخصائي المحصول و المكافحة و الارشاد و ذلك لتوصيل الارشادات الفنية الخاصة بهذة المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما و نوعا، لافتا الي انه تم مراعاة الإجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي.

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من جانب اخر أكدت الدكتورة منال سالم مدير المعمل المركزي للتصميم والتحليل الإحصائي ،أنه تم افتتاح وحدة جديدة تابعة للمعمل بمحطة بحوث تاج العز الزراعية بمحافظة الدقهلية بحضور وليد فارس وكيل المعمل والدكتور سليمان جمعة مدير محطة تاج العز الزراعية وذلك تزامنا مع اقامةدورة تدريبية للتصميم والتحليل الإحصائي للسادة الباحثين والمهندسين الزراعيين بمحطة تاج العز الزراعية

وأضافت سالم أن المعمل المركزي لبحوث التصميم والتحليل الاحصائي يهدف إلى المساعدة في تحليل البيانات وتفسير النتائج احصائيا للتجارب الزراعية وتعميق المفاهيم الاحصائية لدي الباحثين بالمركز من خلال الدورات التدريبية المتخصصة ، وايضا تطوير اساليب العرض البياني للمتغيرات الاقتصادية والتجريبية وبحوث العلميات ومراكز المعلومات لدعم اتخاذ القرار.