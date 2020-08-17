شكرا لقرائتكم خبر عن مطران إيبارشية أبو قرقاص يترأس القداس الإلهى بكنيسة القديس يوسف بالفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، كنيسة القديس يوسف بالفكرية، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب ميخائيل إبراهيم راعي الكنيسة، والأب جرجس بشرى راعي كنيسة ملكة السلام بالفكرية، والأب تيموثاوس نبيل، بالإضافة إلى خورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية، كما ألقى الكلمة الروحية بعنوان "طوبي للذي أمنت" وذلك بمناسبة عيد السيدة العذراء، وانتقالها بالنفس والجسد إلي السماء.

ترأس الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، صلاة الرياضة الروحية بمناسبة صوم السيدة العذراء، واستعداداً لعيد انتقالها بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك بكنيسة أم الرحمة الإلهية بمنهري، الجمعة الماضى، وشاركه فى الصلاة الأب فادي فاروق راعي الكنيسة، وشعب الرعية، كما ألقى الكلمة الروحية حول الغفران، كما التقط شباب الكنيسة صور سيلفى مع الأنبا بشارة بعد انتهاء الصلوات.

واحتفلت الكنيسة الكاثوليكية، بعيد صعود السيدة العذراء، السبت، حيث بدأت الكنيسة الكاثوليكية، صيام السيدة العذراء 1 أغسطس الجارى، لتنهى صيامها 15 أغسطس، وهو يوم احتفال انتقال السيدة العذراء، وقد وجه الأنبا باخوم النائب البطريركى للأقباط الكاثوليك، رسالة تهنئة بالعيد للأقباط الكاثوليك فى مصر.

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وبمناسبة صيام العذراء، ترأس الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، الخميس الماضى، صلاة الرياضة الروحية، استعداداً لعيد انتقال العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك بكنيسة القديس العظيم مارجرجس بقرية دلجا بمركز دير مواس.

وشارك الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك في الصلاة، الأب يوحنا بولس راعي الكنيسة، والأب يوساب أيوب، والأب جوزيف منير، كما ألقي نيافته الكلمة الروحية حول الخوف من المستقبل والموت، وإلقاء همومنا علي الرب.

يذكر أن الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، زار مساء الخميس، كنيسة عذراء السجود بمنطقة أحمد حلمى فى شبرا، حيث احتفل مع الأب الراعي جورج جميل والأب عماد العازرى بالقداس الإلهى، بحضور بعض من شعب الرعية.