شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورتين التأهيليتين للأئمة الجدد بالأوقاف الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - م الاسم المديرية 1 عبد الله علي إسماعيل القاهرة 2 أبو العزايم خولي سليمان القاهرة 3 أحمد عاشور معوض القاهرة 4 كامل رمضان كامل الجيزة 5 محمد شعبان أحمد حسن الجيزة 6 سمير رمضان ربيع الجيزة 7 إسلام رمضان حسن الجيزة 8 محمد مطاوع فاروق محمد الجيزة 9 نعمان بشير محمد شحاته الشرقية 10 محمد سامي محمد حلمي الشرقية 11 مصطفى مسعد طه أبوالمعاطي الدقهلية 12 عبده كامل محمود محمد حجازي الدقهلية 13 السيد إبراهيم السيد محمد الدقهلية 14 أحمد محمد عبدالرازق صالح الدقهلية 15 محمد رمضان محمد حسن السويس 16 إسلام محمد على السيد السويس 17 عبدالله حمدي عاشور السويس 18 عبدالله شحات أحمد السويس 19 عبدالله أمرالله عبدالعاطي السويس 20 محمد محمود عرفة عبدالفتاح دمياط 21 عبدالله مصطفى كامل سليم دمياط 22 عبدالله محمد معوض محمد دمياط 23 عبدالودود أحمد محمد عبدالعزيز دمياط 24 هشام معاذ محمد حسب التلباني دمياط 25 عبدالباقي السيد عبدالباقي دمياط 26 محمود زيدان منصورالإمام المناوي دمياط 27 ياسر السيد زكي أبوالمعاطي عرفات دمياط 28 عمار محمد محمد عبدالهادي بدر دمياط 29 عمرو يحيى محمد حسان دمياط 30 محمد محمد المرسي عيد المرسي دمياط 31 محمد مصطفى النادي البناوي دمياط 32 محمد الإمام على أحمد أبو سليمان دمياط 33 السيد محمد السيد محمد الديب دمياط 34 السيد السيد عبدالسلام محمد سمري دمياط 35 أيمن فهيم على السيد دمياط 36 مصطفى ناصر مصطفى محمد شاكر دمياط 37 أحمد السيد عبدالنبي فراج المنوفية 38 أحمد فتحي عبدالفتاح المنوفية 39 باسم جلال حسين نزلي المنوفية 40 أحمد محمد أحمد سليمان المنوفية 41 يوسف محمود مدكور المنوفية 42 أحمد مبارك عمر شرف الدين المنوفية 43 كمال عبدالفتاح محي الدين سليم المنوفية 44 محمد محمود حسانين محمود المنوفية 45 مصطفى محمود محمد عبدالفتاح المنوفية 46 محمد محمود عبداللطيف الزاملي المنوفية 47 عبدالله متولي سالم أبو النصر المنوفية 48 جمال عبدالناصر عبدالحافظ جميل المنوفية الدورة الثانية :وتضم الأسماء الآتية : 1. محمد فؤاد مرغني أحمد أسيوط 2. ياسر محمد عبدالعال أحمد أسيوط 3. أحمد محمد عبدالمالك مصطفى أسيوط 4. محمد ممدوح سيد أسيوط 5. هشام حمدان عبدالصبور أسيوط 6. أحمد عنتر محمد دياب أسيوط 7. محمد أحمد عبدالسميع فرج أسيوط 8. ياسر محمد سيد سلطان أسيوط 9. أحمد دياب حماد محمد أسيوط 10. أحمد عبدالمنعم درويش أسيوط 11. ياسر محمد عبدالجليل عبدالمالك أسيوط 12. حسن عبدالسميع حسن موسى أسيوط 13. محمد مصطفى حسن أحمد أسيوط 14. حازم أحمد عبدالنعيم أحمد أسيوط 15. عبدالقادر متولي عبدالقادر أسيوط 16. محمد علي زكي علي أسيوط 17. حمزة محمد أحمد علي أسيوط 18. جابر وحيد جابر حامد سوهاج 19. يحيى محمد عبدالاه محمد سوهاج 20. مهنى عمران مهنى سوهاج 21. جعفر عطا إسماعيل سوهاج 22. محمد فوزي مسلم سوهاج 23. حسن محمد حسن محمد قنا 24. محمد بهلول محمد قنا 25. عبدالرحمن عبدالغني قناوي قنا 26. عبدالراضي جمال عبدالراضي قنا 27. عبدالرحمن محمد جاد قنا 28. حسام الدين سعيد حسين قنا 29. محمد حمدي علي قنا 30. مصطفى مجدي العبودي قنا 31. عبدالناصر شحات محمد أحمد الأقصر 32. الشاذلي حجاج عبدالباسط الأقصر 33. عبدالحليم أحمد عبدالحليم الأقصر 34. بهاء علي أبو الوفا جاد الرب الأقصر 35. أحمد علي أحمد محمد الأقصر 36. منصور محمد منصور برسي الأقصر 37. محمود إبراهيم علي أحمد الأقصر 38. محمد عبدالظاهر علي سعيد الوادي الجديد 39. أحمد أيمن حفني الوادي الجديد 40. محمد جاد الرب محمد عبدالجليل أسوان 41. أحمد أحمد حسن حمدان أسوان 42. طه أحمد محمد عبدالغني أسوان 43. سعيد أبوالحسن أحمد حسن أسوان 44. محمود عبدالفتاح أحمد أبوالوفا أسوان 45. هاشم أحمد عمر أحمد أسوان 46. محمد السيد عبدالحميد إسماعيل بورسعيد 47. إسلام سليمان عمر محمود العدل القليوبية 48. سليمان محمد سالم محمد الإسماعيلية 49. أسامة صلاح الدين أمين أحمد البحر الأحمر

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