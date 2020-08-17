إحباط محاولتي تهريب مبالغ مالية مع راكبين قادمين من إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، محاولتي تهريب كمية من النقد الأجنبي، أخفاها راكبين مصريين داخل حقائبهما فور وصولهما على طائرتين مختلفتين قادمتين من إيطاليا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رحلة رقم 927 القادمة من روما، اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة المعين على الخط الأخضر في راكب مصري، وبالعرض على عبدالعال نعمان نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من أحمد مجاهد مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أحمد سيد مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود أظرف داخل حقائبة بها 142 يورو.

وفي المحاولة الثانية، تبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب طائرة مصر للطيران رحلة رقم 704 القادمة من ميلانو، اشتبه توني فكري مأمور اللجنة في راكب مصري، تم تشكيل لجنة من مصطفى عبدالفضيل مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أمير مطر مشرف الصالة، وتبين وجود كرتونة بها ميزان ولفات أوراق مالية بمبلغ 50 ألف يورو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، وتم منح كل راكب مبلغ 10 آلاف دولار مسموحاته القانونية، وتحرر محضري ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.