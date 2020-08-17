جلسة عامة غدًا الثلاثاء.. رئيس البرلمان يحيل 8 اتفاقيات إلى اللجان المختصة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

رفع الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الجلسة العام، اليوم الاثنين، على أن تعاود الانعقاد غدًا الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأحال رئيس مجلس النواب 8 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وأحال عبدالعال قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2020 بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح، والمعتمدة في باريس بتاريخ 24 نوفمبر 2016، والتي وقعتها مصر بتاريخ 7 يونيو 2017، وعلى وثيقة التحفظ والإعلان التفسيري الذي يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية، إلى لجنة الخطة والموازنة.

وأحال عبدالعال قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، حيث يتضمن القرار التعديل الموقع في 4 أغسطس بشأن ثلاث اتفاقيات تم توقيعها في 20 يوليو 2020 وصادر بشأنها القرار رقم 428 لسنة 2020 بشأن الشروط التجارية بين مصر ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي، والقرار رقم 429 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول، والقرار رقم 430 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصر ممثلة فى وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى.

وأحال عبدالعال قرار رئيس الجمهورية رقم 447 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب" من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة، والموقعة في القاهرة بتاريخي 22و23 يونيو 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

كما أحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2020 بشأن اتفاق التمويل بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، الخاص بالتمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع بتاريخ 5 يوليو 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

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كما أحال عبدالعال قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بمبلغ 182 مليونا و900 ألف يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة "كوفيد 19- مصر"، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 5 يوليو 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وأحال عبدالعال قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية " بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 2/6/2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.

كما أحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 455 لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى جلستة العامة اليوم على مواد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقدم من ائتلاف دعم مصر، على أن يتم إحالته لمجلس الدولة تمهيدا للمراجعة.

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