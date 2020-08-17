شيخ الأزهر ينعى أقدم محفظة للقرآن: كرست حياتها لخدمة كتاب الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:



نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخة سميعة بكر البناسي، أقدم محفظة للقرآن الكريم، وذلك من خلال تغريدة لفضيلته على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

وقال الإمام الأكبر: "رحم الله الشيخة سميعة بكر البناسي، أقدم محفظة للقرآن، كانت نموذجًا لامرأةٍ أخلصت النية، ولاقتْ ربها بعد أن كرَّست حياتها لخدمة كتاب الله، فاللَّهم اجعل القرآن شفيعًا لها، وعاملها بفضلك وكرمك، يا أرحم الراحمين".

وتوفيت الشيخة سميعة بكر البناسي، يوم الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز التسعين عاما، بعد أن اشتهرت بدقة حفظها للقرآن الكريم وعلم القراءات في مصر والعالم، كما كانت تتمتع بصوت عذب في تلاوة القرآن الكريم، ما جعل طلاب العلم من الرجال والنساء والحفظة يفدون إليها من داخل مصر وخارجها ومن الدول العربية والآسيوية والأوروبية ليتعلموا على يديها وينهلوا من علمها.