بهاء أبو شقة: سماع أقوال النائب لا يعني رفع الحصانة

محمد اسماعيل - القاهرة -

كتبت – سحر عزام:

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن سماع أقوال النائب لا يعني رفع الحصانة وإنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق والمحاكمة تجاه أي نائب إلا بإذن مجلس النواب.

وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الإثنين، أن إجراءات التحقيق والمحاكمة تكون باطلة إذا لم يتم أخذ أذن مجلس النواب، لافتًا إلى أن حصانة النائب ليست ميزة وإن هدفها توفير الحماية للنواب للقيام بواجباتهم التشريعية.

وتابع بأنه في حال تم رفع الحصانة عن النائب يصبح كأي فرد عادي عندما يتوجه للمحكمة أو لسلطات التحقيق.