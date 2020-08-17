مختار جمعة: الباب مازال مفتوحًا لتلقي طلبات التصالح في التعدي على أراضي الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الباب لازال مفتوحًا أمام تلقي طلبات التصالح في التعدي على أراضي الأوقاف.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الاثنين، لمناقشة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، ردًا على شكاوى بعض النواب من تعنت الأوقاف ضد المواطنين المقيمين على أراضي تابعة لهيئة الأوقاف.

وقال الوزير: "ليس لدينا قوة للإخلاء، والداخلية لا تتحرك إلا وفقًا لأحكام قضائية ودراسات أمنية، وفتحنا باب التصالح قبل كدا وبنفتحه تاني وتالت ورابع وخامس لأي حد جاد، ولو قادر تشتري تمليك تعالي اشتري الأرض بالتقسيط، أي حد هيشتري على 3 سنوات هيدفع 50% مقدم دون أية فوائد".

Advertisements

وأكد وزير الأوقاف، أن ثقة المواطنين بدأت تبنى من جديد في مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أنه يتم إنفاق نحو 800 مليون جنيه سنويًا لتحسين أوضاع الأئمة، فضلًا عن إطلاق مشروعات استثمارية واجتماعية، موضحًا أنه نتيجة ذلك تم تسجيل 37 وقفًا جديدًا، قائلًا: "الشعب المصري بخير وسيظل بخير والثقة بنيت من جديد في مؤسسات الدولة".

ولفت جمعة إلى أن مشروع صكوك الأضاحي حقق في أول عام نحو 32 مليون جنيه، وهذا العام رغم أزمة كورونا الوزارة جمعت 114 مليون جنيه صكوك أضاحي في شهر تقريبًا، مضيفًا: "والآن هناك 1200 طن لحوم يتم توزيعها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين".

وأشار وزير الأوقاف إلى أن نصيب هيئة الأوقاف كان لا يفي برواتب العاملين بالهيئة وكان أقل من 400 مليون سنوي، أما هذا العام فقد حققت الهيئة 1.5 مليار جنيه صافي أرباح واستثمارات، قائلًا: "حصة الهيئة كافية وحققت فائض 13 مليون جنيه، وتم توجيه 50 مليون جنيه للعمالة المنتظمة، و100 مليون جنيه سكن بالوجه القبلي، وهناك أبعاد اجتماعية وتم تسليم 4920 شقة إسكان اجتماعي، كما أن هناك أكاديمية الأوقاف لتأهيل الدعاة لا يوجد بحجمها في العالم كله، ولدينا مشروع رؤية للفكر المستنير، وهناك 50 ألف نسخة تم بيعها في قضايا التجديد".