نشرة الحوادث.. قرارات جديدة بشأن "سما وحنين ومودة" وحبس الفنانة قاتلة زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

تحديد جلسة للحكم على سما المصري بقضية الدعارة

أجلت المحكمة الاقتصادية اليوم الإثنين، جلسات محاكمة سما المصري في القضية رقم 979 لسنة 2020 بتهمة الدعوة للدعارة للحكم.

تأجيل استئناف مودة الأدهم وحنين حسام

قررت مستأنف المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين على حبسهم سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم لجلسة 14 سبتمبر، لحضور ضابط الإدارة العامة للآداب.

اعترافات المتهم بذبح عشيق زوجته في 15 مايو

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أدلى "خ. ع" المتهم بذبح عشيق زوجته داخل منزله بمدينة 15 مايو باعترافات تفصيلية عن الحادث أمام نيابة حلوان.

تجديد حبس الفنانة عبير بيبرس 45 يومًا بتهمة قتل زوجها

قررت غرفة المشورة بمحكمة البساتين، تجديد حبس الفنانة عبير بيبرس 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل زوجها عمرو سيد إثر مشاجرة بينهما.

النيابة العامة تحقق في انهيار 4 عقارات بمحافظات الإسكندرية والمنوفية وأسيوط

أصدرت النيابة العامة بيانًا اليوم الإثنين،بشأن انهيار أربعة عقارات بمحافظات الإسكندرية والمنوفية وأسيوط.

13 أكتوبر.. الحكم على 6 متهمين في قضية "أحداث ماسبيرو الثانية"

قررت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الاثنين، حجز محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، في اتهمهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب أعمال بلطجة، لجلسة 13 اكتوبر، للنطق بالحكم.