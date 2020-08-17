النيران اندلعت في المطبخ.. إخماد حريق بشقة بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريقا اندلع في شقة سكنية بشارع ترسا بحي الطالبية. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتثاعد ادخنة من شقة بالطابق الثالث في شارع ترسا. Advertisements ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنة بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء، موجها بسرعة السيطرة على الحريق. وحاصر رجال الحماية المدنية ألسنة النيران بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء، وأخمدوا الحريق الذي اندلع في المطبخ دون إصابات. تحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، المعمل الجنائي للمعاينة.

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