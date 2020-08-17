أخبار مصر | نائب يطالب برفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يرد: "وانت مالك"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب يطالب برفع الحصانة عن مرتضى منصور.. والأخير يرد: "وانت مالك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب سعيد طعيمة، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بضرورة التصويت برفع الحصانة عن مرتضى منصور بسبب العبارات التى جاءت بالفيديو المتداول وتسئ للمصريين وتسببت فى إثارة غضب الشارع المصرى، والذى تضمن تجاوزات بحق محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وإساءات إليه.

من جانبه رد النائب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، موجها حديثه للنائب، قائلا:"انت مالك مش انت اللى تقول"، وهو مارد عليه النائب سعيد طعيمة منفعلا قائلا: "لازم نهدى الرأى العام".

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، مقيدة برقم 104 لسنة 2020 1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، والمتعلقة باتهام النائب مرتضى منصور بالسب والقذف في فيديو تم تداوله، دون اتخاذ أى إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان المجلس.

كما رفض المجلس ثلاث طلبات رفع الحصانة عن النائب، خلال مناقشة المجلس، تقرير اللجنة التشريعية، بشأن طلبات الأذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، في عدد 4 قضايا سب وقذف وإذاعة أخبار كاذبة مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي.

وجاءت موافقة المجلس بالإذن بسماع أقوال النائب في القضية 22 لسنة 2020، بعدما طلب النائب مرتضى منصور، بتبرئة ساحته أمام الرأى العام، وهو ما ايده الدكتور على عبد العال، الذى أكد ان السماح بالإذن بسماع أقوال النائب يختلف عن رفع الحصانة، حيث لا يجوز اتخاذ أى إجراءات من جانب النيابة العامة من شأنها التحفظ على النائب أو تقييد حريته.

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