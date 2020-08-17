شكرا لقرائتكم خبر عن علي عبدالعال لمرتضى منصور: «فيك مزايا كتيرة لكن محتاج شوية فرملة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أقوال النائب مرتضى منصور أمام الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين، في الطلب المقدم من النائب العام بإسقاط حصانته على خلفية «الفيديو المسيء».

وقال رئيس البرلمان لمرتضى منصور: «فيك مزايا كتيرة ولكن فيك عيب.. محتاج شوية فرملة»، مضيفًا أن «مرتضى طلب سماع أقواله في قضية سب الشعب المصرى فقط اللى بيتهمه فها مقدم البلاغ بسب الشعب».

ورد مرتضى منصور قائلا: «أنا مقدم بلاغ ضد الشخص اللى فبرك الفيديو، وأطلب السماح بسماع أقوالى في هذا البلاغ،أانا معنديش جريمة ومستعد لرفع الحصانة ولسماع الأقوال، ولو المجلس قرر يرفع الحصانة معنديش مشكلة يرفعوها ونخلص».

ورفض مجلس النواب طلب النائب العام رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور في القضايا أرقام 18 و19 و20 لسنة 2020 الخاصة بسب النادى الأهلى ومجلس إدارته وسب الشعب المصري.

وقال «عبدالعال»: «النائب طلب سماع أقواله نظرا لتلفيق هذه القضية من مخابرات دولة أجنبية وثبوت ذلك فنيا بشهادة الشهود وهذا المعروض علينا الآن، لأن النائب يريد تبرئة نفسه، والبعض يخلط بين رفع الحصانة والإذن بسماع الأقوال، فالأخير لا يجوز فيه اتخاذ أي اجراءات تحقيق ضد النائب إلا بسماع الأقوال فقط، ولا يجوز أن يكون ذلك تكئة لاتخاذ إجراءات، فهذا مخالفة للدستور».

وقال مرتضى منصور: «طلبت ذلك دفاعا عن المجلس بعد ظهور شهود منهم شخص بالداخلية أكدوا أنه مفبرك، والنادى الأهلى لا علاقة له بالموضوع، وله كل الاحترام، فالهدف مما يحدث إحداث فتنه بين جمهور الأهلى العظيم وجمهور الزمالك العظيم».

وقال «عبدالعال»: «أوجه التحية لجمهور الأهلى وأعضاء مجلس إدارته، وكل التقدير لهذا الجمهور العريض، وخاصة الرجل الخلوق والذي أمتعنا وأمتع الجماهير الكابتن محمود الخطيب، وأنت يا مرتضى لا تنكر كرئيس نادى وجماهير الزمالك لا ينكروا أن الخطيب قام بجهود كبيرة في تطوير النادى الأهلى».

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وعلق مرتضى قائلا: «أنا دايما بقول إنه من لا يرى أن الأهلى قلعة كبيرة في مصر وأفريقيا والعالم يبقى أعمى، والخلاف لا يفسد للود قضية، وأنا أوجه دعوة للخطيب ومجلس إدارته لحضور لافتتاح 10 مشروعات جديدة في النادى يوم 28 أغسطس، وأنا كنت عضو عامل في الأهلى منذ 1973».