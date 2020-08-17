نادي القضاة يعرب عن اعتزازه بفوز شيخ الأزهر بـ«الشخصية الإسلامية الأولى»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، عن فخره واعترازه بحصول الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على جائزة «الشخصية الإسلامية الأولى لعام 2020»، وهي الجائزة التي تمنحها دولة ماليزيا للشخصيات المرموقة دوليًّا التي تلعب دورًا بارزًا في خدمة الإسلام والمسلمين.
وقال النادي في بيان، الاثنين: «إذ نؤكد أن هذا التكريم هو حق صادف أهله فهو تكليل لجهود كبيرة خلال تاريخ طويل وحافل للإمام الأكبر من التحركات الفاعلة لرعاية الفكر الإسلامي المعتدل في مصر والعالم كله، حمل خلاله أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل شعوب العالم أجمع، وعمل بكل ما أوتي من قوة على إظهار حقيقة الإسلام ودوره الفاعل في تقوية التعاون العلمي والفكري والثقافي بين المسلمين والعالم الغربي في مشارق الأرض ومغاربها، وفي نشر حقائق الدين والردّ على أباطيل دعاة التفرقة الذين يتاجرون باسم الدين».
أضاف البيان: «كما أن هذا التكريم هو تأكيد لدور الأزهر الشريف في تعزيز أواصر الأخوة الإسلامية الحقيقية بين شعوب العالم، والترسيخ بأن رسالته السمحة، ستبقى دائمًا حصنًا منيعًا من حصون الأمة الإسلامية، يصدّ بكل قوة وحسم وحكمة وتعقل عن دينها وهويتها وسلامة كيانها هجمات المبطلين ودسائس الكائدين، وينشر رسالة الإسلام السمحة في الآفاق تهدي العقول والنفوس إلى الصراط المستقيم».
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