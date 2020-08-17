شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: تم اختراق تليفوني وإرسال رسائل منه لشخصيات عامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب مرتضى منصور، إنه تم اختراق هاتفه المحمول وتم إرسال رسائل منه تحمل سبا وقذفا لعدد من الشخصيات العامة.
وأضاف مرتضى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الاثنين: «أوقفت التليفونات إلا ان الرسائل استمرت وفوجئت برسائل تصلني من عدد من الشخصيات ومنهم فرج عامر، قال فيها إنت بتشتمي يا محامي كذا وشتمني فقلت ماذا جرى للرجل، ثم قال في رسالة أخرى (مش هبيع تذاكر لنادي يتعامل مع اسرائيلين).
وتابع: وصلتنى رسالة من الدكتور على جمعة ردا على الرسالة التي تلقاها من تليفونى، وقال: «مرتضى شخص محترم.. أذكر اسمك حتى أجلسك على خازوق»، كذلك عمرو اديب وصلته رسالة ورد قائلا: «اشتم براحتك ما انت حرامي»، وأيضا نجيب ساويرس بعتلى رد قال فيه «هعلمك مقامك، عشان رسالتك غير محترمة»، وطلعت السويدى قالى لى في رسالة «عرفني ايه الغلط»، وذكر مرتضى رسائل من شخصيات أخرى بينها تركي آل شيخ.
وأكد مرتضي أنه قام بإيقاف الخطوط إلا أن الرسائل ما زالت مستمرة للناس.
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