شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «أسرتي عايشة في رعب.. وأنا ساكت ومتحمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، إنه أسرته «تعيش في رعب، وإنه يتحمل الأوضاع الراهنة ويلتزم الصمت»، على حد قوله.

جاء ذلك في معرض أقوال مرتضى منصور أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين، في اتهامه بسب نادي الأهلي ورئيسه، فضلًا عن الطلب المقدم من النائب العام بإسقاط حصانته.

ورفض مجلس النواب طلب النائب العام رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور في القضايا أرقام 18 و19 و20 لسنة 2020 الخاصة بسب النادى الأهلى ومجلس إدارته.

ووافق المجلس على السماح للنائب بسماع أقواله في القضية رقم 22 لسنة 2020 الخاصة بفيديو سب الشعب الصرى ووصفه بأنه «مفيهوش راجل»، وقال «منصور» إن الفيديو «مفبرك»، مضيفًا: «لم أسب محمود الخطيب، وأنا عضو في الأهلى منذ عام 1973».

تابع قائلًا: «اللى عمل الفيديو قطر، أنا ما قلتش مصر ما فيهاش راجل، لكن قطر مفيهاش راجل، والنائب العام لما عرض على مجلس النواب طلبات رفع الحصانة لم يوضح يها أنه تم سؤال 3 في الفيديو شهود إثبات وقالوا إن الفيديو مفبرك، لماذا لم يرسل تقرير بذلك؟ كما أن هناك تقرير فنى أكد أن الفيديو مفبرك ومزور».

مضى قائلًا: «أنكر كل ما جاء في هذا الفيديو، التقرير الفنى قال ذلك، وجملة البلد دى مفيهاش راجل كانت مداخلة مع أحمد موسى وقت حكم محمد مرسى في 2012 قلت فيها جملة (أنت فاكر البلد دى مفيهاش راجل)، وأجهزة أمنية على أعلى مستوى قالت إن الفيديو مفبرك، أسرتى عايشة في رعب وأنا ساكت ومتحمل».

واصل: «طلبات رفع الحصانة المقدمة ضدي عايزة تتكنس، واللجنة التشريعية عندما رفضت الإذن برفع الحصانة بسبب شبهة الكيدية في البلاغات، حصل هجوم كثيف من كتائب إخوانية من قنوات على المجلس واللجنة، مش انا اللي اتجاملت من اللجنة التشريعية»، وتابع :«اقول لمصر كلها منذ شهر 8/2019 انا واسرتى متعرضين للتهديد بالقتل من سفلات قطر».

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وتابع: «اللجنة التشريعية لم تجامل مرتضى منصور، أجهزة الدولة تسمعنى جميعها، الفيديو مفبرك، وأمن الدولة والمخابرات أكدوا ذلك، أنل صممت على الرد وكويس إنى متحمل، القصة جاية من قطر ومش هاسكت لأنها ترعى الإرهاب».