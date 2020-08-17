شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق» : برحيل« المغربي» فقدنا أحد القوميين العرب الذي تفانى في خدمة قضايا الأمة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ببالغ من الحزن والأسى المحامي عبدالعظيم المغربي، نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، الأمين العام المساعد السابق للمؤتمر القومي العربي.

وقال فائق في تصريحات صحفية، أنه برحيل المغربي فقدنا أحد المفكرين القوميين العرب الذي تفانى في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ودعم شعوبها في مواجهة الاحتلال والعدوان الخارجي، خاصة القضية الفلسطينية ودعم المقاومة ضد العدوان الصهيوني وتأسيس مبادرات ولجان عربية شعبية لدعم حق سوريا في تحرير الجولان.

وتقدم فائق بخالص تعازيه ومواساته لأسرته وتلاميذه ولكل القوميين العرب في كل أرجاء الوطن العربي.