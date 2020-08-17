شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعد لانطلاق الدراسة فى ظل «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة مستجدات الموقف الطبى لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بحضور وزيرى التعليم العالى والصحة، بالإضافة إلى مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، رئيسى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبى وهيئة الدواء المصرية.

وأكد الدكتور مدبولى ضرورة الاستمرار فى اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس وعدم التراخى فى الالتزام بها، للحفاظ على ما تحقق من معدلات منخفضة خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إلى أنه تم اتخاذ عدة قرارات فى اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية فيما يخص الجائحة منها الإبقاء على عمل مستشفيات العزل بطاقتها حتى بداية سبتمبر، على أن يتم إعادة النظر فى هذا الأمر، فيما بعد، كما تم وضع خطة للتعامل مع احتمالات ظهور الموجة الثانية من كورونا. وأوضح الوزير أن القرارات شملت كذلك تدريب الأطباء، وإعداد كوادر صف ثان وثالث، وتوثيق الخبرات وتجارب التعامل مع المرض خاصة الحالات الحرجة.

وأوضحت الوزيرة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التى سيتم اتباعها لدى عودة الدراسة إلى أنه تمت دراسة عدة مقترحات وبدائل للاختيار من بينها، بعد بحثها مع وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى، على أن يتم عرض ما تم التوصل إليه من مناقشات على اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة استمرار صرف العلاج للمخالطين والحالات الخاضعة للعزل المنزلى، حيث تم صرف 190.177 حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية، منها 143.48 حقيبة وقائية للمخالطين من الكبار، و46.697 حقيبة وقائية للمخالطين من الأطفال.

وقال اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إنه تم الاستعداد بصورة كاملة لاحتمالات وجود موجة ثانية.

فى السياق نفسه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة أرسلت خطتها لعودة صلاة الجمعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضها فى الاجتماع المقبل للجنة إدارة أزمة كورونا، لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم فى إطار خطة اللجنة للفتح التدريجى العام.

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ومن ناحية أخرى، استقبل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لمناقشة خطة الاستعداد للعام الدراسى المقبل، حيث أكد الوزير أهمية التكاتف والتعاون لضمان الحفاظ على صحة الطلاب والوصول لأفضل نموذج يتناسب معهم خلال الدراسة المقرر أن تبدأ من 17 أكتوبر إلى 24 يونيو المقبلين.

وناقش الوزيران خطة العام الدراسى والتى سيتم الإعلان عنها أول سبتمبر المقبل.