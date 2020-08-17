شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يبحث التعاون مع الملحق العسكرى الأمريكى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع ملحق الدفاع العسكرى بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، الجنرال رالف جروف، سُبل تعزيز موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، وإمكانية تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع فى مجالات التصنيع المختلفة.

وشدد «مرسى»، خلال اللقاء الذى انعقد بديوان عام الوزارة، أمس، على أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الأمريكية فى مختلف المجالات، كما تم تأكيد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الصناعية الممتدة مع أمريكا، والتى تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وتناول اللقاء الإشارة إلى أنه يتم التطوير بشكل دائم فى مختلف المنشآت التدريبية والتصنيعية والبحثية التابعة للوزارة، ومن المهم الاستفادة بالخبرات المتوافرة بالجانب الأمريكى للمساهمة فى هذا التطوير. وقدّم «جروف» التهنئة لوزير الدولة للإنتاج الحربى على توليه حقيبة الوزارة، موضحًا أن العلاقات الثنائية بين الجانبين فى مجال الدفاع تتميز بتاريخ كبير، ووصفها بأنها «قوية مثلما كانت دائمًا»، معربًا عن تطلعه للعمل معًا لمواجهة التحديات التى تواجه ليس البلدين فقط ولكن أيضًا دول المنطقة.