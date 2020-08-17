شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين من أبناء العمومة بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت القيادات الشعبية ولجنة المصالحات، اليوم الاثنين، أول خصومة ثأرية بين عائلتين من أبناء العمومة بقرية الحجيرات بمركز قنا منذ جائحة كورونا.

وجرت مراسم الصلح على غير المعتاد بسبب أزمة كورونا، حيث شهد الصلح حضور عدد قليل من المواطنين وطرفى الصلح، وقام أحد أفراد أسرة المتهم بتقديم القودة لأسرة المجنى عليه.

تم الصلح في ديوان العمدة محمد إسماعيل، عمدة القرية بحضور الشيخ عبدالمعطى ابوزيد عضو لجنة المصالحات الشعبية بالمحافظة وعدد من كبار العائلات بقرية السمطا بمركز دشنا فيما غابت الأجهزة الأمنية عن الصلح.