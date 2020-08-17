شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض إسقاط حصانته.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى النائب العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، رسالة إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، في معرض أقواله أمام البرلمان في القضايا المطالبة برفع حصانته.

ورفض مجلس النواب، في جلسته العامة، الاثنين، طلب النائب العام رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور في القضايا أرقام 18 و19 و20 لسنة 2020 الخاصة بسب النادى الأهلى ومجلس إدارته.

ووافق المجلس على السماح للنائب بسماع أقواله في القضية رقم 22 لسنة 2020 الخاصة بفيديو سب الشعب الصرى ووصفه بأنه «مفيهوش راجل». وقال «منصور» إن الفيديو «مفبرك»، مضيفًا: «لم أسب محمود الخطيب، وأنا عضو في الأهلى منذ عام 1973».

وتابع قائلًا: «اللى عمل الفيديو قطر، أنا ما قلتش مصر ما فيهاش راجل، لكن قطر مفيهاش راجل، والنائ العام لما عرض على مجلس النواب طلبات رفع الحصانة لم يوضح يها أنه تم سؤال 3 في الفيديو شهود إثبات وقالوا إن الفيديو مفبرك، لماذا لم يرسل تقرير بذلك؟ كما أن هناك تقرير فنى أكد أن الفيديو مفبرك ومزور».

وخاطب مرتضى منصور النائب العام قائلًا: «كان يجب أن ترسل يا معالى النائب العام للمجلس الورق كله»، مضيفًا أن «النائب العام من أنزه نواب العموم الذين رأيتهم في حياتى. أنا حزين لأنى منتظر بلدي تقف معايا، ولم أسب محمود الخطيب».

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