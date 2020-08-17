شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بورسعيد يتابع العمل في مجمع الأسواق الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، الاثنين، العمل في مجمع أسواق الخضروات والفاكهة واللحوم الجديد، للوقوف على آخر تطورات الموقف التنفيذي في الإنشاءات، ومتابعة اللمسات الأخيرة تمهيدا للافتتاح، بناء على توجيهات المحافظ اللواء عادل الغضبان.

واطلع نائب المحافظ على كافة الأعمال القائمة بالسوق، واستعرض المرحلة النهائية من الأعمال، مشددا على الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من أى أعمال قائمة طبقا لتعليمات محافظ بورسعيد.

وأكد أن هذا السوق يأتي ضمن سلسلة من الأسواق الحضارية التي حرصت المحافظة على إقامتها في الآونة الأخيرة ضمن المشروعات التنموية التي تمثل طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.