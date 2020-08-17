شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. القصة الكاملة للعثور على طفل ينازع الموت داخل جوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت العناية الإلهية طفلا بريئا لا ذنب له فى الحياة سوى أنه ولد نتيجة علاقة غير شرعية، من الموت بطريقة بشعة، بعد وضعه فى جوال على مصرف ترعة بالشرقية.

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البداية أثناء عودة الأسطي محمد إبراهيم أبو عوف "نجار" لمنزله، بدراجة بخارية، بكفر العزازي مركز أبوحماد، فلاحظ جوالا مغلقا يتحرك قرب الترعة، ويخرج من الجوال صراخ طفل ينازع الموت، ليتوقف الأسطى محمد بالقرب من كوبري السعدية محاولا إنقاذ الطفل، وتوجه به لمنزله وقدم له إسعافات أولية وأطعمه، وحمله متوجها لمركز الشرطة، ونشر الصورة عبر صفحته الشخصية على فيس بوك.. لتبدأ قصة العثور على أهل الطفل.