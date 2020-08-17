شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يرفض طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور فى 3 قضايا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور فى الطلبات المقدمة من النائب العام فى ثلاث قضايا، وهى القضية رقم 19لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة والقضية رقم 20لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة و القضية رقم 18 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة.
وتتضمن هذه الدعاوى شكوى فى حق النائب مرتضى منصور بواقعة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، ومحمود سعد الدين أحمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى، من خلال مقاطع مصورة لبرنامج زملكاوى.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب يرفض طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور فى 3 قضايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.