شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ من ماسبيرو الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ من الدور السابع بماسبيرو ،بعد غد الأربعاء الموافق 19 أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أمس الأحد ، من الفصل فى تظلمات المرشحين على الاقتراع ونتائج فرز الأصوات فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى تلقتها من اللجان العامة، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية يوم الأربعاء المقبل.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، من استلام جميع نتائج الحصر العددى لـ 27 لجنة عامة على مستوى الجمهورية، والتى تضمنت أعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وما حصل عليه كل مرشح، بجانب الأوراق الانتخابية من محاضر الاقتراع والفرز .

وتلقت اللجان العامة تظلمات المرشحين على نتائج الاقتراع والفرز من المرشحين والتى لم تتضمن أى مخالفات من شأنها التأثير على النتيجة النهائية للجولة الأولى من الانتخابات، والتى تم إحالتها للهيئة الوطنية للبت فيها وإخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من الفصل فيها.

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وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن انتخابات مجلس الشيوخ جرت وفقا أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية وتم إدارتها بضمير القاضى ونزاهته فى الحكم، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات التزمت بالفصل فى التظلمات التى تقدم للهيئة بعدالة القاضى وحياده وفقاً لأحكام القانون.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية، أن الهيئة تقوم بالفصل فى التظلمات خلال 24 ساعة من عرضها على اللجان، ثم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال مدة أقصاه 24 ساعة من الفصل فيه.