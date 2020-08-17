شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم تحذر المدارس الدولية من بدء الدراسة قبل 15 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تحذير وزارة التربية والتعليم المدارس الدولية من بدء الدراسة قبل 15 سبتمبر، وصعود نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مصر إلى لـ 61.9%، وتقليل حجم رغيف الخبز لـ 90 جراما بدلا من 110 جرامات.

وفيما موجز أخبار مصر اليوم الاثنين..

البرلمان يوافق علي قانون تقسيم دوائر مجلس النواب في مجموعه

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا في مجموع مواده، وارجأ الموافقة النهائية لحين وروده من مجلس الدولة للمراجعة.

مصر تواصل تكثيف الجسر الجوى لإرسال المساعدات العاجلة للجمهورية اللبنانية

استمراراً للدور المصرى الرائد، وبتوجيهـات مـن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصلت مصر تكثيف الجسر الجوى المقرر لنقل المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة للجمهورية اللبنانية ، إسهاماً من مصر فى مساعدة الأشقاء اللبنانيين على تجاوز محنتهم الحالية .

التعليم تعلن فتح باب القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسى 2020/2021، بمحافظات (الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر- المنوفية - الغربية - القليوبية - الشرقية - قنا - بني سويف – المنيا – سوهاج – الفيوم – السادات).

الصحة: نسبة الشفاء من فيروس كورونا تقفز لـ 61.9%

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا والخروج من مستشفيات العزل إلى 61.9% بعد تسجيل 59743 حالة تعافي من الفيروس في جميع انحاء الجمهورية.

التموين تقلل حجم رغيف الخبز لـ 90 جراما بدلا من 110 جرامات اعتبارا من الغد

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم إضافة إلى وزن الرغيف البلدى المدعم، وحدد القرار الوزارى، الذى حدد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ 265 جنيها للمخابز المستخدمة السولار فى عملية الإنتاج بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيه للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعى فى عملية إنتاج الخبز المدعم.

أول أيام تطبيق الأسعار الجديدة لتذاكر المترو.. تعديلات بقرار الزيادة قبل ساعات من تنفيذه.. الاكتفاء برفع سعر التذكرة حتى 10 جنيهات واستبعاد زيادة تعريفة الخط الثالث لـ12 جنيها.. والزيادات تشمل الاشتراكات

بدأت شركة المترو اليوم الإثنين تطبيق الزيادات الجديدة فى أسعار تذاكر خطوط المترو التى أقرها المهندس كامل الوزير وزير النقل، وشملت كواليس قرار الزيادة إجراء تعديلات فى القرار فى وقت متأخر من ليلة أمس قبل ساعات من تطبيق قرار الزيادة، تضمن التعديل الاكتفاء برفع التذاكر لتصل حتى 10 جنيهات واستبعاد زيادة أسعار تذاكر الخط الثالث حتى 12 جنيهات بعدما كان يتضمن القرار الأول قبل التعديل زيادته.

أصحاب مدارس دولية يشيدون بقرار "التعليم" بعدم بدء الدراسة قبل 15 سبتمبر.. وليد أبو شقرة: قرار حكيم وسنطبق برنامج الدراسة الهجين.. و4 أمتار بين كل طالب وزميله بالفصل.. عبد الرؤوف علام: ملتزمون بشكل العام الدراسى

علّق أصحاب مدارس دولية على قرار وزارة التربية والتعليم بعد جواز بدء العام الدراسى الجديد قبل 15 سبتمبر المقبل، بشكل نظامى" بحضور الطلاب، حيث أكد وليد أبو شقرة، المدير العام للمدارس الأمريكية الدولية فى مصر، إن قرار الوزارة حكيم ولكنه تأخر، موضحا أنه تم وضع استراتيجية لحضور الطلاب منذ أزمة كورونا، تضمن حضور الطلاب بشكل تدريجى للمدارس مع تطبيق كل الاحتياطات اللازمة لحماية الطلاب وتوفير السلامة الكاملة للتلاميذ.

التعليم تحذر المدارس الدولية من بدء الدراسة وحضور الطلاب قبل 15 سبتمبر.. الوزارة: يمكن البدء أون لاين مطلع الشهر المقبل.. والقرار هدفه الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعدم حواز بدء الدراسة بشكل نظامى "بحضور الطلاب" فى المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة" الدولية" قبل 15 سبتمبر المقبل ويمكن البدء فى الدراسة أون لاين من 1 سبتمبر 2020، مع التشديد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها جهات الاختصاص، بشأن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدرسة.

محافظة القاهرة تطلق اسم الفريق العصار والشهيد هشام بركات على محاور مرورية

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على إطلاق اسم الفريق محمد العصار على المحور الممتد من مصر الجديدة ( ألماظة ) حتى كوبري تحيا مصر ( روض الفرج ) بطول 14 كم، وإطلاق اسم البطل الشهيد هشام بركات علي شارع الطيران سابقًا من تقاطعه مع محور العروبة حتي تقاطعه مع طريق مصطفي النحاس بطول 3.5 كم .

التحقيق مع كويتي وسعودى اعتديا على طبيب مصرى وفرد أمن بالكويت

أحالت الكويت إلى الجهات المختصة للتحقيق شخصين على ذمة قضية إهانة واعتداء على رجال أمن، وطبيب مصرى من موظفي وزارة الصحة بالكويت أثناء تأدية عملهم، واعتداء على مراجع أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، للوقوف على تفاصيلها والاطلاع على ما وثقته كاميرات المراقبة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

بدء العد التنازلى لفتح المساجد لصلاة الجمعة.. وزير الأوقاف يعلن الانتهاء من تحديد ضوابط العودة.. جمعة: لجنة أزمة كورونا بمجلس الوزراء تضع قواعد فتح الجوامع فى اجتماعها المقبل.. واتخاذ القرار وفقا للرؤية العلمية

بدأ العد التنازلى لإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة، حيث أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة رفعت خطتها لعودة صلاة الجمعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرض هذه الخطة في الاجتماع القادم للجنة إدارة أزمة كورونا، لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم في إطار خطة اللجنة للفتح التدريجي العام وفق الرؤية العلمية والطبية وتطور الأمور للأفضل.

مستشار الرئيس: لن نتخلى عن الإجراءات الاحترازية إلا بزوال فيروس كورونا نهائيا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الوضع الوبائي في مصر أفضل عما كان في السابق، وهناك تناقص في أعداد الإصابات والمصابين الذين تتوجب حالتهم دخول المستشفى، مشيرا إلى أن الدولة تتعامل بحرص شديد مع فيروس كورونا، ووفقا لتوجيهات الرئيس فإنه لا بد من الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وستظل تلك الإجراءات لحين الانتهاء نهائيا من الفيروس.

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الصحة: تطبيق صحة مصر يوفر الاستعلام عن نتائج تحليل pcr للكشف عن كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، أن المعامل الإقليمية بالمحافظات تتولى عمليات إجراء مسحات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد للمواطنين، وكذلك الراغبين في السفر للخارج.

مقتل عنصرين إجراميين وإصابة مجند فى تبادل لإطلاق النيران بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومباحث القوصية، ومن خلال خطة المديرية للقضاء وتجفيف منابع المخدرات وملاحقة الخارجين على القانون بقرية بنى قرة بمركز القوصية فجر اليوم الاثنين من تصفية شخصين مطلوبين على ذمة قضايا.

خطوات على طريق السلام.. إسرائيل تدعو ولى عهد أبو ظبى لزيارة القدس.. ريفلين: آمل أن نسهم فى تعزيز الثقة مع شعوب المنطقة.. وصحافة الإمارات ترد على أكاذيب أنقرة وطهران: أعداء السلام حولوا بلادهم إلى أوكار للإرهاب

قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الإثنين إنه وجه الدعوة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، لزيارة القدس بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن اتفاق لتطبيع العلاقات مع الإمارات، وأضاف الرئيس الإسرائيلى فى تغريدة له على تويتر "كلي أمل أن تسهم هذه الخطوة في بناء وتعزيز الثقة المتبادلة بيننا وبين شعوب المنطقة، ثقة ترسخ التفاهم بيننا جميعا.. إن مثل هذه الثقة كما أثبتم بالخطوة السامية والشجاعة من شأنها دفع منطقتنا إلى الأمام وتوفير الازدهار والاستقرار لسكان الشرق الأوسط بأسره".

نتنياهو: أتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقية السلام مع الإمارات

توقع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن تنضم دول أخرى إلى اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، مضيفا: "الكل متحمس ويريدون زيارة دبي وأبوظبي وهناك متحمسون لزيارة القدس والصلاة في المسجد ونحن مستعدون لذلك".

مقاتلات روسية تعترض طائرات أمريكية وبريطانية اقتربت من الحدود

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مقاتلتين من طراز "سو-27" انطلقتا من قاعدتهما اليوم الإثنين، لمراقبة طائرات أجنبية عند اقترابها من الحدود الروسية، فوق مياه بحر البلطيق والبحر الأسود، حيث أنه فى المرة الأولى تابعت المقاتلة الروسية، طائرة استطلاع أمريكية من طراز RC-135، عند اقترابها من الحدود الروسية فوق بحر البلطيق.

ماليزيا تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى بـ10 مرات

اكتشفت ماليزيا سلالة جديدة من الفيروس التاجى الجديد تبين أنها معدية أكثر بعشر مرات، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة timesnownews فى وقت سابق، وحذر الدكتور أنتوني فوسى، كبير خبراء الأمراض المعدية فى أمريكا، من أن فيروس كورونا يظهر بعض علامات التحور بطريقة قد تسرع من انتشاره.

يوتيوبر بريطانى شهير يعلن إسلامه وينشر فيديو نطقه بالشهادتين لمتابعيه

حرص اليوتيوبر البريطاني جاي بالفري Jay Palfrey، على مشاركة متابعي قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، بفيديو ينقل من خلاله لحظة إسلامه من خلال نطق الشهادتين بعد اعتناقه الإسلام مؤخرًا، حسبما أعلن خلال الفيديو الذى فاجأ فيه كافة متابعيه حول العالم ممن يحرصوا على متابعة قناته بسبب الفيديوهات الذى ينشرها من آن لآخر حول الأماكن الذى يسافر لها ويتحدث عنها.

غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والعظمى فى القاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض طفيف بالدرجات، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 %.

الزمالك يستعيد "أوباما" بالمشاركة فى التدريبات قبل مواجهة نادى مصر

انضم يوسف إبراهيم أوباما مهاجم الزمالك، إلى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت بمقر النادى، اليوم، الاثنين، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الأبيض تحضيراً لخوض مواجهة نادى مصر، التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية.

كارتيرون يرفض المجازفة بـ"حازم إمام" أمام نادى مصر بسبب الأمامية والقمة

يخضع حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، لاختبار طبى اليوم، الإثنين، من أجل تحديد مدى إمكانية مشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق قبل مواجهة نادى مصر، التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، حيث لم يشارك اللاعب فى مران الأمس بسبب إصابته فى العضلة الأمامية.

لجنة التخطيط بالأهلى توصى بالتعاقد مع حارس جديد بعد رحيل إكرامى

أوصت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح بضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم المركز بعد رحيل شريف إكرامى رسمياً، عقب انتهاء عقده مع الفريق الأحمر وعدم توصل الطرفان لإتفاق بخصوص التجديد، وأكدت اللجنة أنه حال غياب محمد الشناوى الحارس الأساسي سواء بداعى الإيقاف أو الإصابة سيواجه الفريق أزمة كبيرة، خاصة فى ظل عدم مشاركة علي لطفي ومصطفي شوبير بشكل مستمر كما أن الأخير يفتقد خبرة المباريات الرسمية بعد تصعيده مؤخراً.

شريف إكرامى يرسل مندوب لجمع متعلقاته من الأهلى بعد قرار توجيه الشكر

أرسل شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي مندوب لمقر القلعة الحمراء بهدف الحصول على جميع متعلقاته بعد انتهاء علاقته بالقلعة الحمراء واستعداداً لانتقاله لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، فى ظل رفض الحارس التواجد فى الاهلى بعد قرار مجلس الادارة الذى صدر بالأمس .