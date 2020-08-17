شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت 2020 لا تتوقف.. تنبوءات بكائنات فضائية ستغزو الأرض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عام 2020 ماذا يريد منا؟ رأينا كل شىء فيه تقريبًا، بوادر حروب وانفجارات وحرائق وفيضانات وجائحة كورونا المدمرة .
يبقى فقط أن نرى فضائيين يغزون كوكبنا، فربما قد يحدث هذا قريبا ! فعلماء الفضاء حملوا لنا توقعاتهم هذا العام بأن غزوا من كائنات فضائية للأرض علي وشك الحدوث فى السنوات المقبلة وذلك وفقا لموقع العربية نت بحسب تصريحات للدكتور جاريك إسرائيليان عالم الفضاء والفلك الإسباني الشهير، الذي قال إن "الكائنات الفضائية موجودة بالفعل".
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