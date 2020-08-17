شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: لن نتخلى عن الإجراءات الاحترازية إلا بزوال فيروس كورونا نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الوضع الوبائي في مصر أفضل عما كان في السابق، وهناك تناقص في أعداد الإصابات والمصابين الذين تتوجب حالتهم دخول المستشفى، مشيرا إلى أن الدولة تتعامل بحرص شديد مع فيروس كورونا، ووفقا لتوجيهات الرئيس فإنه لا بد من الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وستظل تلك الإجراءات لحين الانتهاء نهائيا من الفيروس.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة dmc، أن فيروس كورونا ما زال موجودا، وهناك أشخاص يأتون من الخارج، لذلك لا بد من استخدام كافة أساليب الوقاية، حتى تعلن الدولة إجراءات جديدة بخلاف الإجراءات المتبعة حاليا، موضحا أن أساليب التدريس في الفترة القادمة ستكون لها معايير سيتم الإعلان عنها في وقتها. وأوضح أن هناك مجموعة من الأبحاث الإكلينيكية تجرى، وهناك حوالى 60 بحثا منذ بدء الجائحة في مصر.