شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: أتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقية السلام مع الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن تنضم دول أخرى إلى اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، مضيفا: "الكل متحمس ويريدون زيارة دبي وأبوظبي وهناك متحمسون لزيارة القدس والصلاة في المسجد ونحن مستعدون لذلك".
وأضاف نتنياهو في مقابلة على شبكة سكاي نيوز اليوم الاثنين: "سننظم ترتيبات للمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن هذا التفاعل رائع ومهم للاقتصاد لنسج علاقات تنسف الصورة النمطية لان اليهود والمسلون يريدون السلام".
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