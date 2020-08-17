شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: اتفاقية السلام مع الإمارات ستساعدنا على صنع التاريخ مع الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، أن الإمارات وإسرائيل من أكثر المجتمعات تقدما في العالم، مشيرا إلى أن الإمارات بطلة في ريادة الأعمال، وإسرائيل معروفه في الابتكار، وإذا وضعنا يدنا بيد بعض سنحقق أشياء لا محدودة للعديد من دول العالم والمنطقة.

وأضاف نتنياهو في مقابلة على شبكة سكاي نيوز اليوم الاثنين، أن الاتفاقية بين الإمارات وإسرائيل ستساعدنا على صنع التاريخ بين إسرائيل وفلسطين ، وكل بُعد لصنع السلام سينعكس إيجابا على الجميع..مضيفا: "اعتقد أن الناس سئمت من الحروب والتطرف ويريدون أن يروا مستقبلا أفضل لهم.

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وواصل نتنياهو حديثه بالقول: رأيت ردود الأفعال في العالم العربي حول الاتفاقية وهذا تغير كبير ، ..عندما صنعت إسرائيل التاريخ فى مصر قبل عقود الكل دان مصر، والأن نرى أنه عندما تعقد الامارات السلام مع إسرائيل الكثيرون فى العالم العربي يدعمون هذه الخطوة وهذا يظهر أن الناس مستعدون للسلام".