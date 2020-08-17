شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: المنطقة اللوجستية بطنطا تخدم أهالي المحافظة وتكلفتها 6 مليارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق راشد، محافظ الغربية، إن أغلب المستثمرين في المنطقة اللوجستية بطنطا من خارج المحافظة، ولكنها تخدم أهالي الغربية وخلقت 50 ألف فرصة عمل.

وأضاف راشد، خلال مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن المنطقة توفر على أهالي المحافظة التنقلات لتلبية كل الاحتياجات في مكان قريب منهم.

وأشار إلى أنه تفقد المنطقة اللوجستية للأدوية وهو مكان مجهز على أعلى مستوى من الجانب التكنولوجي بعمل كنترول على القطاع لمعرفة تحركات الأدوية وصرفها للصيدليات ومعرفة المخزون إلكترونيا.

وأضاف أنه سيتم افتتاح مرحلة ثالثة وستكتمل المنطقة خلال 24 شهرا، مشيرا إلى أن التكلفة وصلت إلى 6 مليارات جنيه، واكد أنه تم افتتاح عدد من المحاور بالمنطقة اللوجستية لتسهيل التنقل ونقل البضائع.