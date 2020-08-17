شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: 1260 جنيه رسوم فحص «كورونا» للمصريين شريطة تقديم جواز السفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن الضوابط والإجراءات التي سيتم اتباعها للقيام بفحص "PCR" لفيروس كورونا المستجد للمواطنين المسافرين خارج البلاد وفق اشتراطات بعض الدول.

وحددت مديرية الصحة، برئاسة الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بأنه يتم سحب العينات بالمعمل الإقليمى المشترك خلف مستشفى الصدر بدمنهور، وذكر مواعيد العمل وسحب العينات من الساعه الـ٨ صباحاً حتى الـ٥ عصراً بما فيها أيام الأجازات والعطلات الرسمية.

ويمكن حجز مواعيد مُسبقة لسحب العينات عبر الموقع الرسمى الإلكترونى https://www.clab.mohp.gov.eg/، كما يمكن الحُضور بدون أخذ موعد حجز مُسبق مع ضرورة إحضار صورة من جواز السفر مع التأكد من أن يكون جواز السفر سارى الصلاحية.

وأعلنت المديرية أنه سيتم تحصيل قيمة الخدمة المعملية لتحليل PCR لفيروس كورونا للمصريين بمبلغ ١٢٦٠ جنيهًا، وتحصيل مبلغ ١٦٨٠ جنيهًا من غير المصريين والجوازات الأجنبية.

ويتم إصدار شهادة الفحص في اليوم التالى لسحب العينة بعد اعتماد النتائج من مدير المعمل المشترك ويُمهر بختم شعار الجمهورية ويتم تسليم الشهادة لصاحب العينة شخصياً بعد التوقيع بالإستلام، ويمكن التواصل مع المعمل الإقليمى المشترك بدمنهور على الرقم الأتى 0453218251 للرد على استفسارات المواطنين.

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