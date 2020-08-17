شكرا لقرائتكم خبر عن كوادر طبية مصرية تصل إلى بيروت لتقديم الدعم لشعب لبنان الشقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الدولة للإعلام وصول كوادر طبية من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة وجامعة الأزهر إلى مقر المركز الطبي لجامعة بيروت العربية، الاثنين، لتقديم الدعم للشعب اللبناني الشقيق. وفي 4 أغسطس الجاري، وقع انفجار مرفأ بيروت ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 177 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف وتشريد ما لا يقل عن 300 ألف شخص بسبب الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات العامة والخاصة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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