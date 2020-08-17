شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يعقد مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء بشأن نتيجة انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه سوف يعقد مؤتمرًا صحفيًا، الساعة 1 ظهر الأربعاء 19 أغسطس، بمقر المجلس في ماسبيرو، لحضور إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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