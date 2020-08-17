شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ينعى أقدم محفظة قرآن في مصر: نموذج لامرأة أخلصت النية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيدة سميعة بكر البناسي، أقدم محفظة للقرآن الكريم، في تغريدة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر».

وقال الإمام الأكبر: «رحم الله الشيخة سميعة بكر البناسي، أقدم محفظة للقرآن، كانت نموذجًا لامرأةٍ أخلصت النية، ولاقتْ ربها بعد أن كرَّست حياتها لخدمة كتاب الله، فاللَّهم اجعل القرآن شفيعًا لها، وعاملها بفضلك وكرمك، يا أرحم الراحمين».

وتوفيت الشيخة سميعة بكر البناسي، الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز التسعين عاما، بعد أن اشتهرت بدقة حفظها للقرآن الكريم وعلم القراءات في مصر والعالم، كما كانت تتمتع بصوت عذب في تلاوة القرآن الكريم، ما جعل طلاب العلم من الرجال والنساء والحفظة يفدون إليها من داخل مصر وخارجها ومن الدول العربية والآسيوية والأوروبية ليتعلموا على يديها وينهلوا من علمها.

الشيخة سميعة بكر البناسي

وكانت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم أعلنت وفاة الشيخة سميعة بكر البناسى، أقدم محفّظة قرآن في مصر عن عمر ناهز الـ90 عاما.

Advertisements