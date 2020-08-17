شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لم أسب الخطيب وأنا عضو في الأهلي من 73 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رفض مجلس النواب طلب النائب العام رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور في القضايا أرقام 18 و19 و20 لسنة 2020 الخاصة بسب النادى الأهلي ومجلس إدارته. ووافق المجلس على السماح للنائب بسماع أقواله في القضية رقم 22 لسنة 2020 الخاصة بفيديو سب الشعب المصرى ووصفه بأنه «مفيهوش راجل». وأكد «منصور» خلال الجلسة العامة، الاثنين، أن الفيديو مفبرك، قائلا: «لم اسب الخطيب وأنا عضو في الاهلى منذ عام 1973». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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